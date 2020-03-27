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В России в сетевом боевике Valorant не будет работать голосовой чат

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Летом состоится релиз многообещающего сетевого боевика Valorant от Riot Games, и несколько часов назад разработчики на официальной VK-страничке поделились с российскими игроками неприятными новостями. Как пишет Riot, в настоящее время студия не может обеспечить работу голосового чата Valorant на территории России «из-за неопределённостей в нормативно-правовой среде».

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Между тем на другие государства СНГ-региона эти ограничения не распространяются, так что игроки из них смогут спокойно общаться посредством внутриигрового чата. По такому поводу Riot советует игрокам из России пользоваться сторонними приложениями для голосовой связи, например, Discord.

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О каких таких неопределённостях в нормативно-правовой среде говорит Riot, не уточняется, а строить предположения, пусть даже и наиболее логичные, мы в качестве редакции в данном материале не будем.

Необходимо отметить, что Riot использует формулировку «в настоящее время». Возможно, к релизу игры или вскоре после него ситуация нормализуется, ведь в командной игре без координации тяжело.

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