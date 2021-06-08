Тропический сеттинг с пальмами, морем, джунглями и белоснежными пляжами — практически всегда плюс для любой игры, ведь это один из наиболее эстетически привлекательных пейзажей для человеческого глаза. Действие Far Cry 6, как известно, разворачивается в карибском вымышленном государстве Яра, так что полюбоваться здесь, определённо, будет чем. А чтобы лишний раз в этом убедиться, энтузиаст Cycu1 опубликовал соответствующий видеоролик с демонстрацией красот местного игрового мира.

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Напоминаем, что в Far Cry 6 мы в роли Дани Рохаса, который/-ая может быть как мужчиной, так и женщиной по выбору игрока, являемся участниками движения сопротивления местному диктатору Антону Кастильо. В основе игры — рассказ о том, насколько сложна современная революция, и насколько в нынешнем мире важны демократические выборы и уважение прав человека. Да, игра с очевиднейшим политическим подтекстом, и этого никто не скрывает.

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Релиз Far Cry 6 назначен на 7 октября на всех актуальных платформах.