Инвесторы CD Projekt призывают к смене руководства компании
Издание Bloomberg сообщило о том, что британский инвестиционный фонд Abri Advisors, владеющий, по всей видимости, существенной долей (но не уточняется, какой именно) в польской компании CD Projekt, и недовольный коммерческими результатами и репутационными последствиями запуска Cyberpunk 2077 в декабре прошлого года, выдвинул требование о смене руководства компании в лице Адама Кичиньского и его заместителя Марчина Ивиньского.
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По словам главы Abri Advisors Джеффри Тирмана, ситуация с Cyberpunk 2077 «шокирует»: спустя полгода после релиза игра до сих пор не готова к возвращению в PlayStation Store, прибыль CD Projekt снижается, стоимость компании сокращается, а значительные усилия и ресурсы расходуются на доведение до ума уже выпущенного проекта. По мнению господина Тирмана, даже умышленно невозможно допустить столько ошибок и недочётов при подготовке Cyberpunk 2077, сколько непредумышленно допустили её разработчики.
Маловероятно, что Abri Advisors удастся склонить на свою сторону большую часть акционеров CD Projekt, тем более, учитывая, что около трети акций принадлежат именно её руководству; а сам себя, как известно, не уволишь. Впрочем, цели инвесторы выбрали правильные: согласно многочисленным журналистским расследованиям, рядовые разработчики Cyberpunk 2077 отчаянно пытались убедить руководство в том, что на производство и проверку данного проекта требуется больше времени, но начальство было непреклонно.
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