Похоже, в свежем обновлении из Mass Effect Legendary Edition удалили Denuvo
Нередко разработчики игр «втихую» удаляют неоднозначную систему DRM-защиты Denuvo, не привлекая к себе в целом и к данному событию в частности излишнего ненужного внимания. Вот и в случае с Mass Effect Legendary Edition, по всей видимости, произошло то же самое.
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Обитатели «хакерского» раздела Reddit обратили внимание на то, что после недавнего обновления исполняемые .exe-файлы всех трёх обновлённых частей сборника «похудели» примерно на 300 Мбайт каждый, что в прошлом напрямую было связано с наличием/отсутствием в играх данной нелюбимой многими геймерами системы DRM-защиты.
Впрочем, представителям геймерского сообщества, бороздящим просторы видеоигровых вселенных под «Весёлым Роджером», радоваться пока рано: в Mass Effect Legendary Edition помимо Denuvo также имеется собственная система проверки лицензионных копий от Electronic Arts.
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Напомним, что самым важным изменением в недавнем обновлении является возможность «смешивать» языки озвучки и языки субтитров, что стало настоящим спасением для русскоязычных геймеров, которых буквально вынуждали слушать «ту самую» полупрофессиональную локализацию первой Mass Effect с кучей отсебятины и косноязычия.
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