Команда поддержки игр сборника Mass Effect: Legendary Edition рассказала об изменениях, запланированных для июньского патча, который вышел буквально сегодня, 7 июня. Самое главное, конечно, мы уже знаем: появится возможность выбора языка субтитров и озвучки (в том числе, в русской версии первой Mass Effect).

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В целом, изменения коснулись всех трёх частей как по отдельности, так и в целом. Производительность PC-версии повышена, исправлено освещение в кат-сценах. Разработчики также поправили ошибку на PC, из-за которой сборник не запускался при использовании нестандартных символов в имени пользователя операционной системы.

В отношении первой Mass Effect запланированы следующие улучшения:

исправлена неполадка, при которой игроки не могли достичь максимального уровня;

исправлена неполадка, из-за которой элитный набор Спектра 7-го уровня был недоступен;

внесены различные исправления столкновений;

исправлена неполадка, при которой было невозможно взаимодействовать с объектами;

на экранах загрузки ретранслятора уменьшена громкость;

в некоторых сценах у персонажей-мужчин улучшена анимация глаз.

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Для Mass Effect 2 подготовлено следующее:

на Иллиуме уменьшена густота тумана;

исправлена неполадка, при которой в конце дополнения «Властелин» у персонажа были красные глаза;

для более сбалансированного прохождения игры максимальное количество кредитов, которое можно перенести из Mass Effect в Mass Effect 2, уменьшено до 100 000;

теперь можно перенести то же количество кредитов, что и изначально.

В случае с Mass Effect 3 была исправлена ошибка, из-за которой в дополнении Citadel неправильно отображались ключевые герои. Также в немецкой и итальянской версиях игры исправлена ошибка, при которой в дополнении «Цитадель» не воспроизводился английский звук.

Подробнее об июньском патче для Mass Effect: Legendary Edition можно почитать здесь.