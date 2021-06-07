Mass Effect: Legendary Edition получила важный патч, исправляющий ситуацию с озвучкой первой части
Команда поддержки игр сборника Mass Effect: Legendary Edition рассказала об изменениях, запланированных для июньского патча, который вышел буквально сегодня, 7 июня. Самое главное, конечно, мы уже знаем: появится возможность выбора языка субтитров и озвучки (в том числе, в русской версии первой Mass Effect).
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В целом, изменения коснулись всех трёх частей как по отдельности, так и в целом. Производительность PC-версии повышена, исправлено освещение в кат-сценах. Разработчики также поправили ошибку на PC, из-за которой сборник не запускался при использовании нестандартных символов в имени пользователя операционной системы.
В отношении первой Mass Effect запланированы следующие улучшения:
- исправлена неполадка, при которой игроки не могли достичь максимального уровня;
- исправлена неполадка, из-за которой элитный набор Спектра 7-го уровня был недоступен;
- внесены различные исправления столкновений;
- исправлена неполадка, при которой было невозможно взаимодействовать с объектами;
- на экранах загрузки ретранслятора уменьшена громкость;
- в некоторых сценах у персонажей-мужчин улучшена анимация глаз.
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Для Mass Effect 2 подготовлено следующее:
- на Иллиуме уменьшена густота тумана;
- исправлена неполадка, при которой в конце дополнения «Властелин» у персонажа были красные глаза;
- для более сбалансированного прохождения игры максимальное количество кредитов, которое можно перенести из Mass Effect в Mass Effect 2, уменьшено до 100 000;
- теперь можно перенести то же количество кредитов, что и изначально.
В случае с Mass Effect 3 была исправлена ошибка, из-за которой в дополнении Citadel неправильно отображались ключевые герои. Также в немецкой и итальянской версиях игры исправлена ошибка, при которой в дополнении «Цитадель» не воспроизводился английский звук.
Подробнее об июньском патче для Mass Effect: Legendary Edition можно почитать здесь.
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