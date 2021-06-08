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Инсайдеры намекают на скорое возрождение серии Dead Space

Впрочем, намёки весьма поверхностны, да и кто будет её возрождать — лучше даже не думать.
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Dead Space, несомненно, является одной из наиболее известных и удачных хоррор-франшиз в истории игровой промышленности, поэтому нет ничего удивительного в том, что её давние поклонники хотели бы увидеть «продолжение банкета». Что ж, возможно, мечты всё-таки сбудутся, и надежду на это подарили авторитетные инсайдеры. Да, не один, и даже не два, а сразу три инсайдера: ведущий подкаста XboxEra Shpeshal_Nick, редактор издания Windows Central Джез Корден, а также часто публикующий впоследствии оказывающиеся правдой утечки Shinobi602.

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Согласно многозначительным намёкам данной группы инсайдеров, Electronic Arts воодушевилась успехами недавних игр серии Resident Evil и переосмыслила свой подход к давно валяющейся на полке франшизе Dead Space. В каком виде, впрочем, перед нами предстанет данное «возрождение», неизвестно, но наиболее вероятный исход — ремейки/ремастеры. Данный вариант подходит под современную политику Electronic Arts, по которой издательство финансирует создание обновлённых версий культовых игр прошлого.

А вот на возрождение Dead Space в самом оптимистичном значении этого слова мы бы не рассчитывали. Главное препятствие этому — отсутствие кадров: «отец» Dead Space Глен Скофилд сейчас корпит над собственным идейным и духовным наследником Dead Space в виде хоррора The Callisto Protocol, релиз которого должен состояться в следующем году.

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