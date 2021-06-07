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Консольная версия противоречивой Biomutant получила крупный патч

Ранее его выпускали на PC.
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Как мы помним, в начале текущего месяца разработчики из студии Experiment 101 выпустили большой патч для ролевого экшена Biomutant, о котором стало известно ещё в конце мая. Пару дней назад «заплатка» вышла на PC, теперь же она заявилась на консолях.

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Список изменений обширный, он затрагивает многочисленные геймплейные аспекты, которые раздражали игроков в Biomutant. Вот лишь малая часть изменений:

  • исправление технических проблем со звуком;
  • улучшение боевой системы;
  • изменение темпа диалогов;
  • перекроят глобальный баланс;
  • изменение настроек рассказчика — за это отдельное спасибо;
  • добавление глубоких настроек сложно.

Пока у Biomutant довольно средние оценки в Steam. Должно пройти ещё некоторое время, прежде чем игроки распробуют все изменения. В конце концов, сюжет и постановку вышеупомянутый патч практически не трогает, поэтому чудес ждать не стоит. На данный момент у игры 68% рейтинга на основании более 8 тысяч отзывов.

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