Ролевой экшен Biomutant вышел несколько дней назад, 25 мая, и сразу же собрал ворох негативных отзывов от прессы и простых игроков. Разработчиков ругали за то, что они не смогли смоделировать в своём проекте интересный открытый мир — это самая большая проблема, за которой тянется множество мелких.

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Так, боевая система получилось однообразной и поверхностной, а изнурительно долгая болтовня рассказчика утомляет практически сразу, надругаясь над остатками «пушистой» атмосферы. В общем, покупатели Biomutant теперь знают, почему данный проект несколько раз переносили — ему бы не помешала ещё одна отмена даты релиза, но после 25 мая исправить ситуацию могут только патчи.

реклама We are working on an update for #Biomutant which we will hope to get into players' hands soon.



Most likely we will be able to deliver the update to PC platforms first and then to consoles.



The update will include bug fixes and changes based on community feedback. — Biomutant (@Biomutant) May 29, 2021

Сотрудники студии Experiment 101 осознали, какой полурабочий продукт они выпустили, и в срочном порядке объявили о работах над большим патчем, призванным исправить основные «косяки». Девелоперами заявлен предварительный список изменений и правок, пока он выглядит приблизительно так:

исправление технических проблем со звуком;

улучшение боевой системы;

изменение темпа диалогов;

перекроят глобальный баланс;

изменение настроек рассказчика — за это отдельное спасибо;

добавление глубоких настроек сложности.

Сначала патч выйдет на PC, чуть позже его отправят на консоли PlayStation 4 и Xbox One. Единственная досадная вещь — дата релиза, её пока нет. Если принять во внимание весь тот негатив, который сейчас Biomutant собирает вокруг себя, то такую жизненно необходимую «заплатку» нужно выпускать как можно скорее.