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Авторы прохладно принятого экшена Biomutant готовят большой патч

Надоедливому рассказчику тоже достанется.
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Ролевой экшен Biomutant вышел несколько дней назад, 25 мая, и сразу же собрал ворох негативных отзывов от прессы и простых игроков. Разработчиков ругали за то, что они не смогли смоделировать в своём проекте интересный открытый мир — это самая большая проблема, за которой тянется множество мелких.

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Так, боевая система получилось однообразной и поверхностной, а изнурительно долгая болтовня рассказчика утомляет практически сразу, надругаясь над остатками «пушистой» атмосферы. В общем, покупатели Biomutant теперь знают, почему данный проект несколько раз переносили — ему бы не помешала ещё одна отмена даты релиза, но после 25 мая исправить ситуацию могут только патчи.

Сотрудники студии Experiment 101 осознали, какой полурабочий продукт они выпустили, и в срочном порядке объявили о работах над большим патчем, призванным исправить основные «косяки». Девелоперами заявлен предварительный список изменений и правок, пока он выглядит приблизительно так:

  • исправление технических проблем со звуком;
  • улучшение боевой системы;
  • изменение темпа диалогов;
  • перекроят глобальный баланс;
  • изменение настроек рассказчика — за это отдельное спасибо;
  • добавление глубоких настроек сложности.

Сначала патч выйдет на PC, чуть позже его отправят на консоли PlayStation 4 и Xbox One. Единственная досадная вещь — дата релиза, её пока нет. Если принять во внимание весь тот негатив, который сейчас Biomutant собирает вокруг себя, то такую жизненно необходимую «заплатку» нужно выпускать как можно скорее.

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