Значительная часть новостей в преддверии выставки E3 2021 и предшествующим/последующим ей мероприятиям неизбежно будет представлять собой «Проект X представят на выставке Y». Это данность, с которой необходимо мириться, тем более что периодически организаторы этих мероприятий «тизерят» действительно интересные проекты. Например, несколько минут назад организатор Summer Game Fest 2021 Джефф Кили сообщил, что на церемонии открытия фестиваля 10 июня будет представлен новый проект от Gearbox и издательства 2K.

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Помимо небольшого «тизера» Кили также прикрепил ссылку на сайт этого таинственного проекта, в коде которого пытливые умы энтузиастов уже разглядели словосочетание «Play Wonderlands». На прошлой неделе в Сети появилась информация о том, что новый проект Gearbox представляет собой ответвление Borderlands и называется Tiny Tina’s Wonderlands — с Крошкой Тиной в главной роли.