На прошлой неделе стало известно, что группировка хакеров, «угнавших» с серверов CD Projekt исходные коды Cyberpunk 2077, The Witcher 3 и других игр компании, нарушила своё обещание и выложила добытые материалы в открытый доступ. Естественно, многие энтузиасты решили из чистого любопытства покопаться в файлах, благодаря чему удалось выяснить некоторые особенности Cyberpunk 2077.

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Например, выяснилось, что частично программный код был позаимствован из The Witcher 3 Wild Hunt: автомобили в Cyberpunk 2077 на практике являются «лошадьми»/ездовыми животными (Mounts), но в облике машины и с дверьми и фонарями. Предположительно, это вызвано желанием сэкономить производственное время, поскольку с геймплейной точки зрения данная мелочь ни на что не влияет.

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Кроме того, некоторые из этих энтузиастов оказались программистами, и, согласно их комментариям, структура кода в Cyberpunk 2077 указывает на то, что его писали не очень опытные в своём деле люди. Также в коде удалось обнаружить несколько забавных моментов. Например, посвящённые цензуре для Китая опции озаглавлены как «Censor_WinnieThePooh» (кому надо, тот с помощью Google сможет связать Китай с Винни-Пухом), а указанные в коде названия файлов и папок частенько содержат ругательные и неприличные слова. Возможно, разработчики добавляли их, когда были вынуждены трудиться сверхурочно.

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Пользуясь случаем, напомним, что на днях в Сеть просочились записи игрового процесса Cyberpunk 2077 образца 2013 года.