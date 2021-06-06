Видео с демонстрацией геймплея Cyberpunk 2077 образца 2013 года попало в Сеть
В Сети появился небольшой видеоролик с демонстрацией пре-альфа версии известного ролевого экшена Cyberpunk 2077, видеоряд снимался со сборки аж 2013-го года. Теперь возгласы некомпетентных «хейтеров» можно смело игнорировать: игра действительно разрабатывалась все эти годы, никаких «они все сделали за 1,5 года до релиза».
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Сначала мы вам предлагаем оценить видео, где главный герой Ви просыпается в своих просторных апартаментах, ведёт переговоры с приятелем и встречает в душе некую Сандру. Уже тогда, в 2013-м году, разработчики из CD Projekt RED продумывали систему взаимодействия с различными предметами из окружения, от которой в финальной версии Cyberpunk 2077 ничего не осталось. Квартира Ви образца 2013-го года была оборудована балконом, выйдя на который, главный герой мог пообщаться с соседом и полюбоваться городом. Впрочем, последний предстаёт перед нами в виде нагромождения объектов без текстур.
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Практически одновременно с записанным на видео пре-альфа геймплеем в Сеть также утекли три ролика с нарезками самых странных и пугающих багов Cyberpunk 2077.
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Все эти видео предназначались исключительно для внутреннего пользования, они считались достаточно популярными среди сотрудников CD Projekt. Если верить словам анонимного источника, ролики с нарезками были созданы всего за несколько месяцев до релиза игры.
Напомним, чуть ранее стало известно, что хакеры украли внутренние данные CD Projekt, в том числе исходные коды Cyberpunk 2077 и The Witcher 3. Ролик с ранней демонстрацией геймплея попал в свободный доступ, скорее всего, по этой причине. А вот журналисты издания Eurogamer утверждают, что некоторые из представленных видеоматериалов — фейковые.
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