В Сети появился небольшой видеоролик с демонстрацией пре-альфа версии известного ролевого экшена Cyberpunk 2077, видеоряд снимался со сборки аж 2013-го года. Теперь возгласы некомпетентных «хейтеров» можно смело игнорировать: игра действительно разрабатывалась все эти годы, никаких «они все сделали за 1,5 года до релиза».

реклама

анонсы и реклама <b>3080Ti</b> в составе компа дешевле чем обычная 3080 -40000р на RTX 3080 в Ситилинке В полтора раза упала цена 6Tb WD Black RTX 3070 - смотри ЦЕНУ сидя на огнеупорном <b>Дешево - 3080 Ti MSI в составе компа </b> Еще одна 3080 Ti в составе компа - самая дешевая <b>В полтора раза упала цена</b> 75" 7680 x 4320 Samsung -9000р на 6Tb WD - цены на харды идут вниз 48Gb RTX 8000 - не такая дорогая по нынешним временам -40 000р на 6900XT - цены пошли вниз -25% от цены 4Tb WD Purple

Сначала мы вам предлагаем оценить видео, где главный герой Ви просыпается в своих просторных апартаментах, ведёт переговоры с приятелем и встречает в душе некую Сандру. Уже тогда, в 2013-м году, разработчики из CD Projekt RED продумывали систему взаимодействия с различными предметами из окружения, от которой в финальной версии Cyberpunk 2077 ничего не осталось. Квартира Ви образца 2013-го года была оборудована балконом, выйдя на который, главный герой мог пообщаться с соседом и полюбоваться городом. Впрочем, последний предстаёт перед нами в виде нагромождения объектов без текстур.

реклама

Практически одновременно с записанным на видео пре-альфа геймплеем в Сеть также утекли три ролика с нарезками самых странных и пугающих багов Cyberpunk 2077.

реклама

Все эти видео предназначались исключительно для внутреннего пользования, они считались достаточно популярными среди сотрудников CD Projekt. Если верить словам анонимного источника, ролики с нарезками были созданы всего за несколько месяцев до релиза игры.

Напомним, чуть ранее стало известно, что хакеры украли внутренние данные CD Projekt, в том числе исходные коды Cyberpunk 2077 и The Witcher 3. Ролик с ранней демонстрацией геймплея попал в свободный доступ, скорее всего, по этой причине. А вот журналисты издания Eurogamer утверждают, что некоторые из представленных видеоматериалов — фейковые.