Инсайдер: Microsoft на этой неделе сообщит о покупке Crytek и анонсирует перезапуск Crysis
В настоящее время Xbox Game Studios является едва ли не крупнейшим объединением игровых студий, однако Microsoft на этом останавливаться не собирается, и ещё несколько месяцев назад заявляла, что будет продолжать выполнять квест «собери их всех». И вот, как передаёт журналист Windows Central Джез Корден, существует большая вероятность того, что на этой неделе в рамках E3 2021 компания сообщит о пополнении в рядах Xbox Game Studios.
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По словам Кордена, речь не идёт о покупке AAA-уровня. Тем временем инсайдер Onion0048 сообщает более интересную информацию, согласно которой, всё будет куда масштабнее и волнительнее, чем заявляет Корден: Microsoft якобы сообщит о покупке Crytek — разработчиков культовой серии Crysis.
Вместе с тем компании сообщат об их теперь уже совместном проекте — перезапуске Crysis. Основная идея — как и с оригинальной Crysis — продемонстрировать, на что способны современные игровые движки. Как сообщается, проект создаётся для PC и Xbox Series X|S, а сам статус перезапуска означает, что нас ждёт другая история: в ней события оригинальной трилогии произошли, но напрямую не влияют на повествование в перезапуске.
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Важно помнить, что всё вышеописанное — это лишь инсайдерская информация, которая на деле может оказаться просто выдумкой с целью привлечения к себе внимания. Как бы то ни было, на совместной пресс-конференции Microsoft и Bethesda на E3 2021 и без Crytek будет, на что посмотреть.
Пользуясь случаем, отметим, что недавно Crytek официально анонсировала трилогию ремастеров Crysis, релиз которой состоится этой осенью на всех актуальных платформах.
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