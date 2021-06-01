Слишком уж «толстые» намёки Crytek касательно следующих за Crysis Remastered графических обновлений второй и третьей частей культовой трилогии шутеров сегодня официально подтвердились: разработчики анонсировали сборник Crysis Remastered Trilogy. Сопутствующий видеоролик прилагается.

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К сожалению, конкретными деталями ремастеров Crytek пока не поделилась; известно лишь, что релиз улучшенной трилогии состоится осенью на PC, PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch. Обладатели PlayStation 5 и Xbox Series смогут играть по обратной совместимости.