Платформер Oddworld Soulstorm готовится к экспансии на Xbox One и Xbox Series
Сайты рейтинговых агентств в очередной раз преждевременно становятся источниками информации о платформенной экспансии тех или иных игровых проектов. Недавно стало известно, что хоррор The Medium заглянет на PlayStation 5, теперь североамериканское рейтинговое агентство ESRB «слило» в Сеть информацию о скором расширении Oddworld Soulstorm своего влияния на Xbox One и Xbox Series. Изначально данный платформер, напомним, вышел на PC и PlayStation 4 с PlayStation 5.
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Скорее всего, соответствующие анонсы прозвучат уже на этой неделе в рамках E3 2021, которая пройдёт с 12 по 15 июня полностью в онлайн-формате.
Напомним, что Oddworld Soulstorm — это продолжение очень тепло принятой игроками Oddworld New’N’Tasty: несчастной расе главного героя Эйба в очередной раз необходимо помочь сбросить себя оковы, надетые на них кровожадными капиталистами, и устроить коммунизм в рамках отдельно взятой вымышленной игровой вселенной. К сожалению, сиквел получил более низкие оценки, чем предшественница: во многом из-за практически полного отсутствия новых идей.
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