Похоже, необычный хоррор The Medium всё-таки выйдет на PlayStation 5
На данный момент хоррор The Medium доступен только на PC и Xbox Series. И хотя даже в этих «скованных» условиях проекту в начале года удалось полностью окупиться всего за один день продаж, много денег, как известно, не бывает — нужно расширяться. И вот, похоже, совсем скоро нас ждёт анонс версии The Medium для PlayStation 5: соответствующая страничка уже появилась на сайте североамериканского рейтингового агентства ESRB.
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Представители ESRB присвоили The Medium рейтинг «M» (Mature, для зрелых людей — 17+), обосновав своё решение наличием в игре крови, насилия и обсценной лексики. Обычно ESRB не ошибается, поэтому обладателям PlayStation 5 можно ждать официального анонса.
Напомним, что в The Medium мы играем за девушку-медиума по имени Марианна, которая обладает уникальной способностью пребывать как в материальном, так и в духовном мирах. С точки зрения геймплея это выражено тем, что действия в одном мире влияют на мир другой, что часто становится незаменимым для решения местных загадок.
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