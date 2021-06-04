DICE рассылает журналистам таинственные сообщения касательно новой Battlefield
Если игровая индустрия последних нескольких лет чему-то нас и научила, так это тому, что хайп, тем более избыточный, чаще всего приводит к печальным последствиям. Возможно, именно поэтому DICE не стремится частить с различного рода «тизерами» и прочими публикациями по новой Battlefield до её официальной премьеры, назначенной на 9 июня. Тем не менее, сегодня популярные освещающие игры серии «ютуберы» и журналисты начали получать от DICE таинственные сообщения.
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Большая часть сообщения, дабы усилить эффект таинственности, намеренно скрыта «помехами», да и дата специально засекречена, чтобы мы раньше времени не узнали, в каком сеттинге всё же развернётся действие новинки. Тем не менее, частично сообщение прочесть можно: в нём упоминается некий военный конфликт и то, что некоторые его участники (комбатанты) хотят вернуться домой. По видимому, война продвигается не очень успешно, поэтому командованию требуются все, кто банально может стрелять из оружия, а единственный путь домой для них — это война.
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Напомним, что официально DICE пока подтвердила лишь то, что новая Battlefield станет самой масштабной игрой серии — с рекордным количеством бойцов на поле боя. Остальные сведения вроде сеттинга недалёкого будущего с конфликтом между США и Россией — неподтверждённые слухи.
Учитывая, что многие фанаты Battlefield уважают именно современный сеттинг — с танками, вертолётами и истребителями — хотелось бы верить, что после многих лет сидения в окопах Первой мировой и очередной эксплуатации темы Второй мировой франшиза всё же вернётся в куда более ей подходящий сеттинг нашего времени.
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