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Официально: премьера новой Battlefield состоится на следующей неделе

DICE уточнила, что такое «скоро».
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О том, что студия DICE намеревается «скоро» официально представить вниманию общественности новую Battlefield, нам известно непосредственно от представителей студии ещё с апреля. Что ж, сегодня разработчики уточнили, что под словом «скоро» они понимают следующую среду, 9 июня в 17:00 по московскому времени. Именно в этот день и час всем фанатам франшизы следует примкнуть к своим мониторам.

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Из официально подтверждённой информации известно только то, что новая Battlefield порадует невиданными масштабами боевых действий, элементами тотальной войны и продвинутой разрушаемостью, которая будет влиять на игровой процесс.

Неподтверждённые же утечки гласят, что серия наконец-то вернётся в современность (немного в будущее, если точнее), а в основу сюжета ляжет конфликт между Россией и США.

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QUАКЕ
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