Официально: премьера новой Battlefield состоится на следующей неделе
О том, что студия DICE намеревается «скоро» официально представить вниманию общественности новую Battlefield, нам известно непосредственно от представителей студии ещё с апреля. Что ж, сегодня разработчики уточнили, что под словом «скоро» они понимают следующую среду, 9 июня в 17:00 по московскому времени. Именно в этот день и час всем фанатам франшизы следует примкнуть к своим мониторам.
реклама
Из официально подтверждённой информации известно только то, что новая Battlefield порадует невиданными масштабами боевых действий, элементами тотальной войны и продвинутой разрушаемостью, которая будет влиять на игровой процесс.
реклама
#Battlefield Reveal— Battlefield (@Battlefield) June 1, 2021
June 9 pic.twitter.com/DvNEcCDtPg
Неподтверждённые же утечки гласят, что серия наконец-то вернётся в современность (немного в будущее, если точнее), а в основу сюжета ляжет конфликт между Россией и США.
реклама
Теги
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила