Когда Sony Santa Monica в прошлом году представила новую God of War, которая, по слухам, будет иметь подзаголовок Ragnarok, разработчики упомянули, что её релиз состоится уже в 2021-м. Но, как стало известно в среду, этим расчётам не суждено сбыться: релиз проекта отложили на следующий год под предлогом необходимости дополнительного времени на производство продукта высшего качества.

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Многие фанаты серии начали обвинять разработчиков во всех грехах вплоть чуть ли не до сокрытия информации и даже лжи. Естественно, творческий руководитель серии Кори Барлог не мог оставить всё это непотребство без комментариев, и в своём Twitter попросил геймеров не выплёскивать свои эмоции на рядовых сотрудников студии: не они принимали решение о переносе, на них злиться не на что, они превосходно выполняют свою работу.

Как пишет Барлог, если геймеры и хотят изливать свою злость, то лучше пусть делают это в его сторону, ведь это он ответственен за принятие решений касательно происходящего с франшизой. При этом Барлог сразу уточнил, что никакого обмана игроков не было: сам он искренне надеялся, что новинку удастся подготовить к релизу в этом году, но, как оно часто бывает в игровой индустрии, реальность продиктовала свои условия.