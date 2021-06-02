Релиз новой God of War отложили до следующего года
Santa Monica Studio сообщила довольно неприятную, но вполне ожидаемую на фоне полного отсутствия новостей о новой God of War информацию: продолжения приключений Кратоса и Атрея придётся подождать до следующего год.
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Как пишут разработчики, коллектив сконцентрирован на создании игры высшего качества, сохраняя при этом безопасность и здоровье своих сотрудников, партнёров и семей, поэтому производство и запуск God of War займут больше времени, чем предполагалось изначально.
Стоит напомнить, что в середине прошлого месяца о переносе релиза новой God of War на следующий год сообщал авторитетный журналист Bloomberg Джейсон Шрайер. По словам журналиста, формально это произошло ещё несколько месяцев назад, но сообщить об этом Santa Monica Studio соизволила только сейчас.
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