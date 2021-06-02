Глава внутренних студий Sony Герман Хульст дал интервью журналистам PlayStation Blog, благодаря которому стали известны некоторые направления развития проектов компании на обозримую перспективу. Интервью было относительно длинным, мы же позволили себе сделать из него выдержку наиболее важных (по нашему мнению) подробностей.

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Так, по словам господина Хульста, пока рано отодвигать PlayStation 4 в сторону и полностью переключаться на консоли текущего поколения: многие игры имеет смысл выпускать как для «пастгена», так и для «некстгена», и среди таковых игр Хульст упомянул следующую God of War, Horizon Forbidden West и Gran Turismo 7. Некоторые отдельные проекты, однако, уже сейчас будут выходить в статусе эксклюзивов для PlayStation 5; среди них, в частности, недавняя Returnal.

Отдельно Хульст упомянул PC и политику Sony по выпуску на данной платформе своих тайтлов. По словам главы внутренних студий Sony, среди PC-геймеров наблюдается спрос на замечательные PlayStation-игры, и компания будет его периодически удовлетворять. Sony ценит PC-игроков, однако ни о каких одновременных релизах на PC и PlayStation речи (по крайней мере, пока) не идёт: по словам Хульста, PlayStation — лучшая платформа, чтобы играть в игры PlayStation Studios на релизе.

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Под занавес интервью глава PlayStation Studios уточнил, что перенос релиза новой God of War на следующий год обусловлен трудностями с работой с актёрами в условиях пандемии и самоизоляции. Ну и хорошая новость: Bend Studio, разработчики Days Gone, сейчас прорабатывают проект в новой франшизе, в котором многое будет взято именно из данного мотоциклетного экшена-выживача.