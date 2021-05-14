СМИ: Релиз новой God of War перенесли на следующий год
Журналист Bloomberg Джейсон Шрайер, который слишком часто публикует оказывающуюся впоследствии правдой инсайдерскую информацию, чтобы относиться к ней халатно, в своём Twitter упомянул, что, насколько ему известно, релиз новой God of War несколько месяцев назад отложили до следующего года.
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Почему разработчики решили не сообщать об этом публично сразу, Шрайеру неизвестно, но, согласно имеющимся у него данным, официально о переносе релиза проекта расскажут в рамках следующего (первого) показа игры.
Стоит напомнить, что новая God of War формально была анонсирована в начале прошлой осени. Никакой внятной информацией кроме «грядущего Рагнарёка» о проекте разработчики тогда не поделились: не опубликовали даже подзаголовок или порядковый номер новинки.
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