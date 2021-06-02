За развитие серии Battlefield теперь будет отвечать экс-руководитель Call of Duty и Destiny
Electronic Arts справедливо считает Battlefield одной из своих ключевых игровых франшиз, поэтому за её дальнейшее развитие должен отвечать опытный профессионал. Как передаёт издание IGN, издательство назначило на должность генерального менеджера Battlefield Байрона Бида.
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Бид известен тем, что с 2009 года руководил развитием серии Call of Duty, а в промежутке с 2014 по 2019 году — развитием Destiny. Обе франшизы за это время выросли и сейчас находятся на пике своей популярности, принося многомиллионные прибыли, так что репутация у Бида объективно великолепная. Но и задача перед ним поставлена амбициозная и непростая: Биду предстоит разработать и реализовать план по дальнейшему росту и развитию Battlefield.
Напоминаем, что новую часть серии Battlefield, которая порадует огромными масштабами боевых действий, официально представят 9 июня. По слухам, серия наконец-то возвращается в современность после нескольких лет не особо востребованных среди фанатов данной серии сеттингов Первой и Второй мировых войн.
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