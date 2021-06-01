Социальная сеть «ВКонтакте» объявила о запуске звонков от сообществ: у администраторов появится новый инструмент для живого общения с аудиторией. По задумке разработчиков, владельцам каналов станет легче организовывать мастер-классы с обсуждениями, лично благодарить отдельных пользователей за оформление «донатов» или просто весело общаться на разные темы. Также предполагается, что у самих подписчиков будет меньше путаницы, ведь им станут напрямую звонить любимые сообщества, а не незнакомые люди.

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Администраторы смогут выбирать, как позвонить подписчикам — от себя лично или от сообщества. Разговор может проходить как с одним собеседником, так и с множеством: на данный момент объединить получится до 128 подписчиков, но уже летом в одной комнате разрешат собрать до 2048 пользователей. Организовать такую аудио-встречу предлагается с помощью публикации ссылки на звонок в сообществе или чате.

Сам звонок разрешат транслировать в группу — причём, наблюдать за ним смогут не только подписчики. Также сообщества смогут присоединяться к уже начатому звонку, что позволит устраивать встречи сразу для нескольких пабликов.

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О настройках приватности разработчики «ВКонтакте» позаботились отдельно — крайне важно было сделать так, чтобы звонки не становились навязчивыми. Так, по умолчанию разрешены только звонки от сообществ, на которые подписан пользователь. Но в любой момент можно запретить их вовсе или, наоборот, разрешить от всех.

Команда поддержки социальной сети дала понять, что на данный момент новая функция звонков доступна только ограниченному числу групп и сообществ. Сначала «ВКонтакте» соберёт обратную связь, чтобы учесть все недочёты перед широкомасштабным запуском.

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Александр Тоболь, технический директор ВКонтакте:

«В звонках ВКонтакте можно общаться как один на один, так и проводить масштабные онлайн-мероприятия на неограниченное число зрителей. В качестве нового инструмента для создателей контента мы добавили возможность совершать звонок с подписчиками от имени группы, в том числе с сохранением анонимности. Это может быть важно для авторов, публикующихся под псевдонимом. Сейчас звонки от сообществ работают так же, как привычные звонки от личной страницы. Мы надеемся, что с появлением звонков от сообществ у авторов появится еще один новый формат общения со своей аудиторией».

Напомним, ранее в этом месяце «Вконтакте» объявила об увеличении количества участников в групповых звонках до 2048 человек, соответствующий апдейт запланирован к выходу летом этого года.