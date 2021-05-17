Администрация социальной сети «ВКонтакте» объявила о важных изменениях, запланированных для функции групповых звонков. Сходу напишем про самое главное: количество участников конференции увеличат до 2048 человек. На данный момент в групповых звонках может участвовать до 128 участников, что тоже много.

реклама

анонсы и реклама 65% скидки в Ситилинке, смотри 2Tb Toshiba дешево в Ситилинке 1Tb HDD на распродаже в Регарде 75" 7680 x 4320 Samsung дешевле чем ты думаешь Распродажа 16Gb 4600MHz DDR 4 - смотри скидку 240Gb Kingston дешевле 3000р в Ситилинке Обвал цен на Galaxy S21 - дешевле чем ты думаешь 32Gb DDR 4 2933MHz Kingston с большой скидкой SSD Samsung 870 QVO 8Tb - 85 990р

Технический директор «ВКонтакте» Александр Соболь на мероприятии Highload++ рассказал, что для групповых звонков ограничений по времени не будет. Пользователь сможет присоединиться к конференции по ссылке, даже если у него нет аккаунта в социальной сети. Во время разговора будет доступна его запись и трансляция, пользователю также разрешат выводить картинку напрямую с экрана устройства.

реклама

Для групповых звонков дополнительно внедрят улучшенную технологию шумоподавления. Администратор конференции сможет отключать участникам конференции микрофоны на короткий период или до конца всей беседы. С целью правильной организации группового звонка разрабатывается программная функция «поднять руку» — на тот случай, если кто-то из участников захочет высказаться.

Напомним, групповые звонки «ВКонтакте» появились в сентябре прошлого года. Сервис доступен как в мобильных приложениях, так и через веб-версию.