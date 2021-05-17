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«ВКонтакте» собирается увеличить количество участников в групповых звонках до 2048 человек

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Администрация социальной сети «ВКонтакте» объявила о важных изменениях, запланированных для функции групповых звонков. Сходу напишем про самое главное: количество участников конференции увеличат до 2048 человек. На данный момент в групповых звонках может участвовать до 128 участников, что тоже много.

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Технический директор «ВКонтакте» Александр Соболь на мероприятии Highload++ рассказал, что для групповых звонков ограничений по времени не будет. Пользователь сможет присоединиться к конференции по ссылке, даже если у него нет аккаунта в социальной сети. Во время разговора будет доступна его запись и трансляция, пользователю также разрешат выводить картинку напрямую с экрана устройства.

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Для групповых звонков дополнительно внедрят улучшенную технологию шумоподавления. Администратор конференции сможет отключать участникам конференции микрофоны на короткий период или до конца всей беседы. С целью правильной организации группового звонка разрабатывается программная функция «поднять руку» — на тот случай, если кто-то из участников захочет высказаться.

Напомним, групповые звонки «ВКонтакте» появились в сентябре прошлого года. Сервис доступен как в мобильных приложениях, так и через веб-версию.

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