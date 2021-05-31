На минувшей неделе Epic Games провела новую масштабную демонстрацию своего сверхтехнологичного движка Unreal Engine 5, а также выложила его инструменты в ранний доступ для всех желающих. Так сказать, поизучать и побаловаться. Их (желающих) оказалось достаточно много, поэтому на YouTube как грибы после дождя стали появляться соответствующие видеоролики с демонстрацией технических возможностей передового движка.

реклама

анонсы и реклама RTX 3060 - дефицит кончается с падением Эфира Дешевая RX 6900XT дешевле чем 6800XT -40% на 1Tb Toshiba в Ситилинке 2Tb Seagate: -30% за пару дней Очень дешевые майнерские 1660 - по такой цене нет нигде 7 видов RTX 3080 в Ситилинке, цены пошли вниз 2Tb WD - цена упала на 25% за пару дней 4Tb WD дешевле всего в Compeo.ru Конкурс ADATA XPG для настоящих оверклокеров -8000р на 6Tb Toshiba - цены на харды падают Galaxy S21 - цена упала на порядок

Ранняя версия Unreal Engine 5 уже поставляется с системой глобального освещения Lumen и системой использования ассетов Nanite, благодаря которым, собственно, лес в нижеуказанной демонстрации и обретает столь реалистичный вид.

реклама

Разрешение и общее качество текстур тоже выше всяких похвал, но радоваться, предвкушая повсеместно реалистичную картинку в играх, всё же пока слишком преждевременно. Дело в том, что автор ролика работал в инструментарии Unreal Engine 5 с графическим ускорителем NVIDIA GeForce RTX 3090, стоимость которого сегодня, принимая во внимание глобальный дефицит полупроводников и спрос среди «шахтёров», переваливает за 300 тысяч рублей.

Проще говоря, графика как в ролике — это пока не настоящее, а лишь будущее, причём, возможно, даже очень отдалённое. Тем не менее, на развитие технологий всегда приятно полюбоваться.

И на десерт другая, более ранняя, но от этого не менее показательная демонстрация Unreal Engine 5 уже в другом биоме — берёзовой роще. Здесь автор уже ограничился ускорителем GeForce RTX 2080, что сразу заметно по частоте кадров.