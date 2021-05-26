Компания Epic Games провела презентацию движка Unreal Engine 5 с демонстрацией его основных возможностей. Результаты труда разработчиков показывались на примере специального демо под названием Valley of the Ancient, которое запускали на консолях PlayStation 5 и Xbox Series X. Все технические особенности движка вы можете изучить в приложенном видео, мы же сейчас попытаемся рассказать о самом интересном.

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В самом начале презентации сотрудники Epic Games показали системы Lumen и Nanite, о которых они рассказывали ещё в момент анонса Unreal Engine 5. Lumen отвечает за обработку реалистичного глобального освещения, а Nanite — за общую оптимизацию. В тесном взаимодействии с Lumen будет работать новая технология Sky Atmosphere System, которая позволяет моментально подбирать и выставлять нужное время суток, количество объёмных облаков, плотность тумана и другие эффекты для той или иной сцены.

Далее мы увидели новое программное решение для сглаживания, которое называется Temporal Super Resolution. Он призвано делать изображение максимально чётким, дарящим ощущение от просмотра настоящего 4K в разрешении 1080p. Для движка Unreal Engine 5 анонсирован новый тип ассетов, который называется Mega Assemblies. Такие ассеты собираются из нескольких мегасканов. В продолжение темы ассетов стоит упомянуть интеграцию плагина Quixel Bridge прямо в движок. Это позволяет переносить ассеты в сцену с помощью мышки и сразу же заниматься итерированием.

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Реализованная система Data Layers предоставит разработчику возможность создавать разные версии одной и той же сцены независимо друг от друга, а Full Body IK Solver позволит быстро создавать качественные анимации, даже контекстные.

Ещё одна интересная система движка называется World Partition, она помогает разделять карты на отдельные участки и загружать их независимо друг от друга. Размеры этих участков тоже можно настраивать. Конкретно для разработчиков эта система сможет обеспечить работу над всей картой, но перерасхода ресурсов компьютера не будет.

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Game Feature Plugins позволяет ускорить процесс внедрения новых «фич» в клиент разрабатываемой игры, основной геймплейный «костяк» при этом может оставаться нетронутым.

Далее разговор пошёл об Animation Warping — эта система обеспечивает подстройку одной и той же анимации для разных ситуаций. В движке можно прописать, где анимация начинается, сколько продлится и когда закончится. На презентации работу Animation Warping продемонстрировали на примере моделирования обычных прыжков. Заниматься редактированием анимации можно, к слову, прямо в движке.

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Обновлённая звуковая система UE5 была показана на презентации на примере системы метазвуков. Сотрудники Epic Games утверждают, что новая звуковая система обеспечит гибкий контроль над всеми составляющими игрового аудио.

Движок Unreal Engine 5 станет доступен для разработчиков уже сегодня, получить к нему доступ можно как в программе запуска Epic Games, так и через GitHub. По этой ссылке можно ознакомиться со всеми возможностями новой технологии. Текущий релиз UE5 сама Epic Games позиционирует как ранний доступ, а полноценная версия движка будет выпущена только в будущем году.

Разработчиками также было представлено демо Valley of the Ancient, с помощью которого демонстрировались все новые системы UE5.

Для запуска технодемо нужно ознакомиться с системными требованиями, которые оказались не такими уж и демократичными.

Минимальные требования:

видеокарта: NVIDIA GTX 1080 или AMD RX Vega 64;

оперативная память: 32 Гбайт.

Рекомендованные требования (для работы при 30 fps):

видеокарта: NVIDIA RTX 2080 или AMD Radeon 5700 XT;

оперативная память: 64 Гбайт.

процессор: 12-ядерный с тактовой частотой 3,4 ГГц.

Unreal Engine 5 доступен на Windows, консолях, macOS, Linux, iOS и Android. Вышеназванные технологии Lumen и Nanite открыты для применения только на некстген-консолях и Windows.