Уважаемое издание Business Insider со ссылкой на свои источники заявило, что компания Google продолжала собирать данные о геолокации пользователей даже после отключения настройки «Делиться местоположением». Google также специально усложняла поиск настроек приватности в Android с прицелом на то, что пользователь после непродолжительных поисков в недрах оболочки ОС «забивал» бы на этот пункт. Соответствующая информация появилась в неотредактированных судебных документах, которые попали в руки журналистов Business Insider.

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Сотрудники Google решили на этом не останавливаться, организовав определённым образом общение с производителями. Компании-партнёры вынуждены были под давлением разработчика ОС скрывать настройки приватности в самых отдалённых пунктах интерфейса Android.

Самая неприятная вещь заключалась в том, что Google продолжала проводить сбор информации о пользователе даже в том случае, если он отключал настройки совместного использования данных о местоположении.

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В суде бывший вице-президент Google Джек Мензел (Jack Menzel), бывший в ответе за поддержку и развитие картографического сервиса компании, рассказал, что у алгоритма могли возникнуть трудности в определении места жительства пользователя и адреса его работы только в том случае, если он заполнял произвольные данные о себе.

В разговоре с представителем издания The Verge представитель Google Хосе Кастанеда назвал обнародованную информацию «происками конкурентов». Господин Кастанеда заверил, что его компания всегда предоставляла надёжные средства контроля за данными о местоположении, которые можно полностью отключить.

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Напомним, иск к Google подал в прошлом году генпрокурор штата Аризона Марк Брнович. Он считает, что компания занимается незаконным отслеживанием местоположения пользователей, оставляя в фоновых процессах устройства соответствующие программные сервисы даже в том случае, если его владелец отключил всё в настройках.