Энтузиасты сравнили графику в Horizon Forbidden West и Horizon Zero Dawn
На минувшей неделе Guerilla Games совместно с Sony наконец-то провела премьеру игрового процесса Horizon Forbidden West и поделилась первыми основными геймплейными подробностями. Естественно, энтузиасты без дела не сидели и практически сразу подготовили видеоролики-сравнения, дабы наглядно продемонстрировать разницу в графике между новинкой и оригинальной Horizon Zero Dawn.
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Нетрудно заметить, что разница в графическом плане огромная: Horizon Forbidden West богаче на детали, радует естественным освещением, реалистичными анимациями, продвинутой физикой и текстурами более высокого разрешения. Конечно, без мемов про «просидевшую на самоизоляции Элой» вряд ли обойдётся, но важно помнить, что ничего смешного в них нет.
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Horizon Forbidden West выйдет в этом году на PlayStation 4 и PlayStation 5. Когда точно — объявят позже.
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