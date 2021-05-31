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Dying Light 2 закономерно получила «взрослый» рейтинг

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На днях Techland наконец-то показала свежую нарезку геймплейных кадров своего многообещающего зомби-боевика Dying Light 2, огласила точную дату его выхода и дала старт его предварительным заказам. Технически, процесс производства проекта подходит к своему логическому завершению, о чём свидетельствует недавняя публикация на официальном сайте североамериканского рейтингового агентства ESRB странички Dying Light 2.

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Для выставления возрастного рейтинга игра должна быть готова для прохождения от начала и до конца, так что по итогам проверки Dying Light 2 получила рейтинг M («Mature», 17+). В качестве обоснования своего решения представители ESRB упоминают наличие в Dying Light жестоких и кровавых сцен, ругательств, а также различные материалы провокационного характера.

Напомним, что в Dying Light 2 мы в роли пилигрима (путешественника в мире игры — прим. ред.) Эйдена Колдуэлла попадаем в последний город выживших в страшной пандемии. События игры разворачиваются спустя двадцать лет после событий оригинальной Dying Light и переплетены лишь косвенно, так что называть вторую часть прямым сиквелом не совсем верно, да и проходить оригинал, чтобы быть в курсе событий, по словам самих разработчиков, вовсе не обязательно.

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Релиз Dying Light 2 состоится 7 декабря на всех актуальных платформах.

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