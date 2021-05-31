Dying Light 2 закономерно получила «взрослый» рейтинг
На днях Techland наконец-то показала свежую нарезку геймплейных кадров своего многообещающего зомби-боевика Dying Light 2, огласила точную дату его выхода и дала старт его предварительным заказам. Технически, процесс производства проекта подходит к своему логическому завершению, о чём свидетельствует недавняя публикация на официальном сайте североамериканского рейтингового агентства ESRB странички Dying Light 2.
реклама
Для выставления возрастного рейтинга игра должна быть готова для прохождения от начала и до конца, так что по итогам проверки Dying Light 2 получила рейтинг M («Mature», 17+). В качестве обоснования своего решения представители ESRB упоминают наличие в Dying Light жестоких и кровавых сцен, ругательств, а также различные материалы провокационного характера.
Напомним, что в Dying Light 2 мы в роли пилигрима (путешественника в мире игры — прим. ред.) Эйдена Колдуэлла попадаем в последний город выживших в страшной пандемии. События игры разворачиваются спустя двадцать лет после событий оригинальной Dying Light и переплетены лишь косвенно, так что называть вторую часть прямым сиквелом не совсем верно, да и проходить оригинал, чтобы быть в курсе событий, по словам самих разработчиков, вовсе не обязательно.
реклама
Релиз Dying Light 2 состоится 7 декабря на всех актуальных платформах.
реклама
Теги
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила