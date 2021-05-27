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Как и было обещано, ровно в 22:00 по московскому времени Techland запустила прямую трансляцию, посвящённую Dying Light 2. В её рамках нам показали геймплейный трейлер, огласили точную дату выхода, поведали дополнительные сюжетные подробности, а также пролили дополнительный свет (непременно ультрафиолетовый) на некоторые геймплейные механики.

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Итак, события Dying Light 2 разворачиваются спустя двадцать лет после событий первой части. К тому моменту жертвами вируса пали уже 98 % населения, а последним бастионом надежды человечества на спасения стал город Вилледор, который здесь называют просто Городом — других-то попросту не осталось. Хотя в сиквеле будут отсылки на события первой части, проходить её, чтобы быть в курсе событий, вовсе не обязательно.

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Мы играем за персонажа по имени Эйден, который ищет давно потерянного родственника, и в ходе своих поисков попадает в Город. Что будет происходить дальше — зависит уже от игрока: Эйден может либо свернуть со своей главной цели, решив помогать несчастным выжившим, либо начхать на всё и продолжить поиски.

Релиз Dying Light 2 состоится 7 декабря на всех актуальных платформах. Уже стартовали предварительные заказы: в Steam, например, за базовое издание проекта с вас попросят 2 499 рублей.