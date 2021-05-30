Игроки бомбардируют Total War Three Kingdoms отрицательными отзывами на фоне раннего прекращения поддержки проекта
На днях разработчики из Creative Assembly решили, что пора сворачивать поддержку Total War Three Kingdoms новым контентом и потихоньку переходить к производству нового проекта, посвящённого всё той же эпохе Троецарствия в Древнем Китае.
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Возможно, в Creative Assembly посчитали, что их за это решение будут носить на руках, но реальность оказалась диаметрально противоположной: игроки, вооружившись единственными доступными им инструментами оказания давления на девелоперов, осуществили массированный обстрел Total War Three Kingdoms отрицательными отзывами в Steam. На момент написания данной новостной заметки актуальный средний рейтинг стратегии опустился до 18 %.
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Игроки справедливо считают, что создатели Total War Three Kingdoms решили слишком рано отойти от дел, и при этом ещё не стесняются открыто заявлять, что делают это ради производства другого проекта. Проще говоря, для зарабатывания денег.
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Негодование геймеров можно понять: с момента релиза Total War Three Kingdoms прошло всего два года, тогда как более ранние игры серии, в частности, Total War Warhammer, до сих пор поддерживают и обновляют. Вряд ли ревью-бомбинг как-то повлияет на уже принятое руководством студии-разработчика решение; впрочем, в арсенале игроков есть куда более действенное и могущественное оружие — голосование рублём.
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