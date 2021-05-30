На днях разработчики из Creative Assembly решили, что пора сворачивать поддержку Total War Three Kingdoms новым контентом и потихоньку переходить к производству нового проекта, посвящённого всё той же эпохе Троецарствия в Древнем Китае.

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Возможно, в Creative Assembly посчитали, что их за это решение будут носить на руках, но реальность оказалась диаметрально противоположной: игроки, вооружившись единственными доступными им инструментами оказания давления на девелоперов, осуществили массированный обстрел Total War Three Kingdoms отрицательными отзывами в Steam. На момент написания данной новостной заметки актуальный средний рейтинг стратегии опустился до 18 %.

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Игроки справедливо считают, что создатели Total War Three Kingdoms решили слишком рано отойти от дел, и при этом ещё не стесняются открыто заявлять, что делают это ради производства другого проекта. Проще говоря, для зарабатывания денег.

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Негодование геймеров можно понять: с момента релиза Total War Three Kingdoms прошло всего два года, тогда как более ранние игры серии, в частности, Total War Warhammer, до сих пор поддерживают и обновляют. Вряд ли ревью-бомбинг как-то повлияет на уже принятое руководством студии-разработчика решение; впрочем, в арсенале игроков есть куда более действенное и могущественное оружие — голосование рублём.