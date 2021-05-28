Creative Assembly уже трудится над новой игрой, посвящённой эпохе Троецарствия в Китае
Total War Three Kingdoms, посвящённая эпохе Троецарствия в Китае, оказалась достаточно успешной игрой, особенно (хотя правильнее сказать в первую и в последнюю очередь) в Поднебесной, но контентная поддержка проекта подошла к концу, и сейчас коллектив Creative Assembly уже переключается на производство новой игры на ту же тему.
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Как уточняют разработчики, новый проект будет основан на известном романе «Троецарствие», однако пока говорить о нём слишком рано: игра только готовится перейти в стадию препроизводства, то есть, когда прорабатываются основные идеи, сюжет, мир и его детали, и так далее.
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В планах разработчиков расширение заложенных в Total War Three Kingdoms идей, однако пока неясно, к какому жанру вообще будет принадлежать новинка. Да и до релиза, если всё вообще пойдёт гладко, ещё не один и даже не два года.
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