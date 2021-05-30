Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Рекламная кампания Mozilla наглядно покажет, насколько беспечно социальные сети обращаются с данными пользователей

Таргетинг — зло?
+
3060 по цене 2060S в Ситилинке
-40000р на RTX 3080 в Ситилинке
3Tb WD - цена упала <b>в полтора раза</b>
-10000р на 6Tb Seagate в Ситилинке
-8000р на 6Tb Toshiba - цены на харды падают

Разработчики Mozilla собираются потратить $10 тысяч на важную рекламную кампанию, призванную продемонстрировать методы работы алгоритмов таргетинга в Facebook и Instagram. Браузер Firefox очень бережно относится к персональным данным пользователей, его авторы уважают право человека на конфиденциальность и считают своим долгом предостеречь от необдуманных поступков.

реклама

анонсы и реклама
RTX 3060 - дефицит кончается с падением Эфира
Дешевая RX 6900XT дешевле чем 6800XT
-40% на 1Tb Toshiba в Ситилинке
2Tb Seagate: -30% за пару дней
Очень дешевые майнерские 1660 - по такой цене нет нигде
7 видов RTX 3080 в Ситилинке, цены пошли вниз
2Tb WD - цена упала на 25% за пару дней
4Tb WD дешевле всего в Compeo.ru
Конкурс ADATA XPG для настоящих оверклокеров
-8000р на 6Tb Toshiba - цены на харды падают
Galaxy S21 - цена упала на порядок

В Facebook и Instagram вскоре можно будет увидеть цветные рекламные объявления, посвящённые теме гороскопа. Их расцветка станет отличаться в зависимости от даты рождения пользователя: красная, оранжевая, синяя, ярко-розовая и другие варианты. Если пользователь решит перейти по объявлению, то его сразу перекинет на официальный сайт Mozilla. Там будет содержаться справочная информация о работе маркетинговых служб различных компаний с пользовательскими данными.

Директор по маркетингу Mozilla Линдси Шепард считает, что образовательная рекламная кампания от его работодателя наглядно продемонстрирует, как много персональных данных собирают Facebook и Instagram. Да, такие сведения обезличены для алгоритмов таргетинга, но последние беспощадны в своей точности и навязчивости для потребителя. Как относиться к этому обстоятельству — каждый решит для себя сам.

реклама

Что до Mozilla, то она прекратила размещать рекламу в социальных сетях ещё несколько лет назад. Разработчики браузера считают, что и Facebook, и Instagram не гнушаются в буквальном смысле торговать персональной информацией пользователей. И это мы ещё не вспоминаем о регулярных утечках данных у Facebook, которую принято считать одной из самых «дырявых» в плане безопасности социальных сетей.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 5.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

firefox mozilla
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Рекламная кампания Mozilla наглядно покажет, насколько беспечно социальные сети обращаются с данными пользователей
+
Несмотря на огромные недостатки, Biomutant всё же возглавила недельный чарт продаж Steam
+
WhatsApp передумала вводить ограничения для пользователей, не принявших изменения в политике конфиденциальности
2
Обновления для нестандартного «выживача» Grounded будут выходить реже
1
Инсайдер: альфа-тестирование новой Battlefield пройдёт в июле
1
Продюсер Resident Evil Village ушёл работать к создателям серии Destiny
2

Интересные материалы

Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: май 2021
25 мая 2021 49
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 10 тысяч рублей: май 2021
21 мая 2021 37
Ретроклокинг: легенда оверклокинга Ian «8Pack» Parry – начало
22 мая 2021 50
Обзор и тестирование игрового ноутбука ASUS ROG Flow X13 (GV301QH)
24 мая 2021 33
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 Ti VS Radeon RX Vega 56
20 мая 2021 27
Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG Z590 ACE Gold Edition
19 мая 2021 30

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Крах майнинга в 2022 году - стоит ли ожидать снижение цен на новые и б/у видеокарты
148
Ubuntu в качестве десктопа
231
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus XIII Extreme Glacial
20
Игровой компьютер до 60 тысяч рублей: май 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
4
Вспоминаем, о чем был самый первый Ghost Recon - сбывшееся пророчество
21
Как создать сервер с нуля для разных версий Minecraft
6
MotoGP 21: что изменилось в серии
5

Сейчас обсуждают

Renegade1979
18:49
Снижение от стандартного 1800р то есть? Скинут до 1440р. Честного 4К там сроду и не было, ибо с железом уровня gtx1080 даже без лучиков трудно устроить 4К. А с железом уровня ПС4 Про и тем более трудн...
RTX 3090 и RX 6900 XT обеспечивают около 30 FPS в новом технодемо Unreal Engine 5 при разрешении 4K
Dzhereli
18:46
Хотя если смотреть то в кино не припомню чтобы ущемляли в ролях темнокожих.
На Reddit подтвердили сеттинг GTA 6: чернокожая женщина главный герой и торговля наркотиками
Сева Шевченко
18:36
У меня в ГОГе подписка. Как gog в лине?
В Windows 10 может появится одна из самых неудобных функций – Charms, удалённая из Windows 8
Алексей Соснов
18:35
UE5 пока доступен в виде предварительной версии, явно будут оптимизации ещё. К тому же эту техно демо , вроде, запускают прямо из ue5, со studio драйверами. Думаю, в игровых драйверах под конкретные и...
RTX 3090 и RX 6900 XT обеспечивают около 30 FPS в новом технодемо Unreal Engine 5 при разрешении 4K
Renegade1979
18:33
И шо? Послушать MAGA клоунов, так все черномазые бабы воруют, и работать не хотят, и шлюхи впридачу. Как раз таким место в ГТА 6. Тут выходят Демократы и говорят, что это все следствие того, что они н...
На Reddit подтвердили сеттинг GTA 6: чернокожая женщина главный герой и торговля наркотиками
*Tiger*
18:30
IT-аналитики заявляют о стабилизации ситуации с видеокартами только к 2025 году.
Предварительная стоимость GeForce RTX 3070 Ti в Европе оказалась выше RTX 3080
Simon Crebbs
18:30
Всё господа, выбрасывайте 30хх серию! Те, кто ещё не купил можете не покупать, неоптимизированное г..вно под названием Unreal Engine 5 поставит ваши топовые карты на колени даже без 4К! Вот он, настоя...
RTX 3090 и RX 6900 XT обеспечивают около 30 FPS в новом технодемо Unreal Engine 5 при разрешении 4K
nikolai3anv
18:27
Ты дурак? Геймер полезнее чем майнерю. Во первых электричества тратится меньше. (Он не играет круглые сутки) во вторых он покупает игры... Дополнения. Тем самым даёт зарплату людям в игровой индустрии...
Китай нанёс сильный удар по майнерам, снизив количество шахтёров на 16% и цену Биткоина до $35 000
Игорь Ииии
18:26
Как раз 2003-ю (moto gp2) версию по сети с пацанами гоняли в универе, как и в cmr03 (была уже cmr04 но она что-то не зашла).
MotoGP 21: что изменилось в серии
Simon Crebbs
18:25
Свободная память??? А почему в таком случае её не заняло в других играх? Ерунду говорите, уважаемый. В том и суть, что буфер занят чёрт его знает чем, вместо оптимизированного расположения и использов...
Как далеко ушла видеокарта GeForce RTX 3060 от RTX 2060 – тесты в 10 играх
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем