Разработчики Mozilla собираются потратить $10 тысяч на важную рекламную кампанию, призванную продемонстрировать методы работы алгоритмов таргетинга в Facebook и Instagram. Браузер Firefox очень бережно относится к персональным данным пользователей, его авторы уважают право человека на конфиденциальность и считают своим долгом предостеречь от необдуманных поступков.

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В Facebook и Instagram вскоре можно будет увидеть цветные рекламные объявления, посвящённые теме гороскопа. Их расцветка станет отличаться в зависимости от даты рождения пользователя: красная, оранжевая, синяя, ярко-розовая и другие варианты. Если пользователь решит перейти по объявлению, то его сразу перекинет на официальный сайт Mozilla. Там будет содержаться справочная информация о работе маркетинговых служб различных компаний с пользовательскими данными.

Директор по маркетингу Mozilla Линдси Шепард считает, что образовательная рекламная кампания от его работодателя наглядно продемонстрирует, как много персональных данных собирают Facebook и Instagram. Да, такие сведения обезличены для алгоритмов таргетинга, но последние беспощадны в своей точности и навязчивости для потребителя. Как относиться к этому обстоятельству — каждый решит для себя сам.

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Что до Mozilla, то она прекратила размещать рекламу в социальных сетях ещё несколько лет назад. Разработчики браузера считают, что и Facebook, и Instagram не гнушаются в буквальном смысле торговать персональной информацией пользователей. И это мы ещё не вспоминаем о регулярных утечках данных у Facebook, которую принято считать одной из самых «дырявых» в плане безопасности социальных сетей.