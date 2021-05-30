На этой неделе состоялся долгожданный для многих релиз экшена Biomutant от разработчиков из Experiment 101. К сожалению, на поверку оказалось, что игра по многим параметрам вышла «слабенькой», и многие геймеры откровенно и совершенно справедливо не поняли, за что здесь с нас просят 3 419 рублей. Пусть и красивый, но пустой мир, однообразные задания и неубедительная «боёвка» — всё это привело к тому, что Biomutant встречает нас смешанными оценками.

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Тем не менее, несмотря на все свои недостатки, Biomutant всё же удалось закрепиться на первой и второй строчках в недельном чарте продаж в Steam. Разделение вызвано тем, что предварительные заказы и релизные продажи в системе считаются отдельно.

Десятка лидеров чарта на этой неделе выглядит так: