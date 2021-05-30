Несмотря на огромные недостатки, Biomutant всё же возглавила недельный чарт продаж Steam
На этой неделе состоялся долгожданный для многих релиз экшена Biomutant от разработчиков из Experiment 101. К сожалению, на поверку оказалось, что игра по многим параметрам вышла «слабенькой», и многие геймеры откровенно и совершенно справедливо не поняли, за что здесь с нас просят 3 419 рублей. Пусть и красивый, но пустой мир, однообразные задания и неубедительная «боёвка» — всё это привело к тому, что Biomutant встречает нас смешанными оценками.
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Тем не менее, несмотря на все свои недостатки, Biomutant всё же удалось закрепиться на первой и второй строчках в недельном чарте продаж в Steam. Разделение вызвано тем, что предварительные заказы и релизные продажи в системе считаются отдельно.
Десятка лидеров чарта на этой неделе выглядит так:
- Biomutant (предзаказ);
- Biomutant;
- Sea of Thieves;
- Mass Effect Legendary Edition;
- Days Gone;
- Valve Index VR Kit;
- Grand Theft Auto V;
- ARK Survival Evolved;
- The Witcher 3 Wild Hunt;
- Rust.
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