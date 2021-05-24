Долгожданная Biomutant получила очень сдержанные оценки прессы
Несмотря на то, что времени на производство Biomutant у разработчиков было предостаточно — игру даже можно записать в долгострои — на выходе получился весьма посредственный продукт. По крайней мере, такого мнения придерживаются профессиональные обозреватели, опубликовавшие сегодня первые оценки данного проекта, и которые заботливо собрал агрегатор Metacritic.
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Для начала о плюсах: рецензенты хвалят игровой мир, отмечая, что он получился красочным, живым и очень приятным с геймплейной точки зрения. А вот сам игровой процесс, увы, подкачал: обозреватели жалуются на то, что многие активности и задания в игре постоянно повторяются, в результате чего прохождение Biomutant довольно быстро скатывается в рутину без какого бы то ни было удовольствия от процесса. Новых идей в Biomutant также мало: всё, что представлено в новинке, рецензенты уже так или иначе видели в других играх.
Сюжет также звёзд с неба не хватает: слабая постановка и никудышное повествование чести проекту не делают. Как итог, на момент написания данной заметки рейтинг Biomutant на Metacritic на трёх основных платформах — PC, PlayStation 4 и Xbox One — «плясал» от 63 до 68 баллов.
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Релиз состоится завтра, 25 мая, так что посмотрим, насколько тепло или прохладно примут Biomutant непосредственно игроки.
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