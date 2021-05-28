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В Steam стартовала бесплатная раздача атмосферного «ужастика» Little Nightmares

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Valve решила напомнить, что не только Epic Games Store может делать приятные подарки: сегодня в Steam началась раздача очаровательного атмосферного «ужастика» с элементами приключения Little Nightmares, в своё время получившего высочайшие пользовательские оценки и отзывы.

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Игра повествует о приключениях Шестой — маленькой девочки, которой нужно выбраться из загадочного и очень необычного подводного судна под названием «Чрево», населённого различными страшными существами. Игра вышла в свет в 2017 году, а в начале этого года обзавелась сиквелом — Little Nightmares II. Хотя серия оказалась очень успешной, от дальнейшего её развития разработчики отказались. И это правильно: важно знать, когда лучше остановиться, не превратив франшизу в «треш», как это происходит сегодня с завидным постоянством.

Раздача продлится до 30 мая, 20:00 по московскому времени. Напомним также, что в Steam ещё проходит бесплатная раздача военной стратегии Company of Heroes II.

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