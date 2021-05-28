Company of Heroes 2 бесплатно и навсегда раздают в Steam до 31 мая
Разработчики из Relic Entertainment совместно с SEGA организовали бесплатную раздачу стратегии Company of Heroes 2 в магазине Steam. Проект можно бесплатно забрать к себе на аккаунт и оставить навсегда до 31 мая (20:00 МСК). Разработчики также дали понять, что если игрок подпишется на новостную рассылку от Relic Entertainment и SEGA, то сможет так же бесплатно получить дополнение Case Blue Mission Pack.
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Такие щедрости со стороны разработчика и издателя связаны в том числе с распродажей серии Company of Heroes. Оригинальный проект с дополнениями стоят по 139 рублей, а DLC для второй части можно прикупить со скидкой 75%.
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