Недавно Crytek начала дразнить поклонников своего творчества, публикуя различные фразы и скриншоты из Crysis 2, тем самым недвусмысленно намекая на планы по скорому выпуску его ремастера. Теперь же в официальном Twitter-аккаунте компании появился снимок из третьей части серии вместе с многообещающим сообщением, состоящим только из одной цифры — 3.

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Судя по всему, Crytek намеревается выпустить обновлённые варианты Crysis 2 и Crysis 3 в составе единого сборника, ну или же просто промежуток между их релизами будет совсем небольшим.

Хотелось бы верить, что уровень «реставрации» сиквела и триквела культового шутера будет значительно выше, чем у Crysis Remastered, которая в прошлом году даже сумела огорчить многих фанатов.