Crytek продолжает намекать на грядущий ремастер Crysis 2
В современном мире игровой промышленности приходится придерживаться конъюнктуры и следовать заданным правилам. Crytek, естественно, выбиваться из общей массы не собирается, поэтому в авральном режиме «тизерит» анонсы и анонсирует «тизеры». Вчера знаменитый немецко-турецкий коллектив намекнул на скорый анонс ремастера Crysis 2 фразой «Меня называли Пророком», сегодня дело дошло до публикации изображения из игры. Судя по всему, перед нами кадр из уже графически обновлённой версии.
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Стоит напомнить, что согласно просочившимся в Сеть документам Crytek, ремастерингу подвергнется вся трилогия Crysis. Изначально проекты должны были выходить с очередностью в полгода, но пандемия и удалённая работа не могли не повлиять на темны разработки, так что произошла ощутимая задержка.
Crysis 2 вышла в 2011 году и получила смешанные отзывы: многие жаловались, что переезд из тропических просторов первой Crysis в душные каменные джунгли сиквела с последующей «линеизацией» игрового процесса негативным образом сказался на проекте. Тем не менее, свои поклонники у него есть, поэтому они явно обрадуются выходу обновлённой версии. Беда только, что играть не на чем.
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