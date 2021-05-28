Формально новая BioShock была анонсирована в конце 2019 года, но с тех пор подробностями проекта разработчики предпочитали не делиться, и все те мелочи, что нам известны на данный момент, собраны из описаний вакансий отвечающей за производство проекта студии Cloud Chamber.

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Вот и сегодня внимательные посетители раздела вакансий Cloud Chamber обнаружили, что компании требуется старший программист игрового процесса. Потенциальному сотруднику помимо всего прочего предстоит работать с передовым движком Unreal Engine 5, адаптируя под него уже существующие системы и создавая новые технологии, которые обеспечат все технологические и художественные нужды новой BioShock.

К сожалению, никаких подробностей будущей игры пока не поступает, да оно и понятно: судя по тому, что разработчикам требуются сотрудники на ключевые должности, производство новой BioShock вряд ли перешло дальше препродакшена.