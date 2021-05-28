CD Projekt RED продолжает терять своих ветеранов: компанию покинул квест-директор Cyberpunk 2077
За последние несколько месяцев CD Projekt RED покинули (или были «покинуты») многие разработчики, которым студия обязана своей известностью и положением в игровой индустрии. Недавно об уходе из студии объявил обвинённый в оказании давления на своих сотрудников геймдиректор The Witcher 3, теперь о поиске «новых приключений» сообщил квест-директор Cyberpunk 2077 и ветеран студии с 12-летним стажем Матеуш Томашкевич.
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Как пишет Томашкевич, работа в CD Projekt RED стала для него первой в игровой промышленности, поэтому она незабываема, и он благодарен компании за предоставленные ему возможности и честь поработать над ставшими всемирно известными и любимыми играми.
Куда теперь держит путь Томашкевич, он пока точно не знает, но одно совершенно ясно: некоторое время он хочет просто по-человечески отдохнуть.
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Вчера, напомним, стало известно о смене геймдиректора Cyberpunk 2077: вместо Адама Бадовского, который будет заниматься административной деятельностью внутри большой CD Projekt, отвечать за дальнейшее состояние Cyberpunk 2077 будет Габриэль Аматанджело, ранее трудившийся над аддонами к Dragon Age Inquisition и Star Wars The Old Republic.
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