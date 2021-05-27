Хотя Cyberpunk 2077 уже вышла такой, какая есть, и время вспять не повернуть, сменить руководство проекта никогда не поздно, посчитали в CD Projekt, и, как передаёт издание GamesIndustry назначили на роль нового геймдиректора неоднозначной игры Габриэля Аматанджело. Прежний геймдиректор, Адам Бадовский, будет заниматься административной деятельностью внутри компании.

реклама

анонсы и реклама Дешевая RX 6900XT дешевле чем 6800XT 2Tb Seagate: -30% за пару дней RTX 3060 дешевле всего в XPERT.RU 2Tb WD - цена упала на 25% за пару дней 4Tb WD дешевле всего в Compeo.ru RTX 3080 и 3090 теперь стоят одинаково -8000р на 6Tb Toshiba - цены на харды падают Конкурс ADATA XPG для настоящих оверклокеров -8000р на 6Tb Toshiba - цены на харды падают RTX 6000 24Gb - альтернатива RTX 3080 и 3090 Galaxy S21 - цена упала на порядок 75" 7680 x 4320 Samsung дешевле чем ты думаешь

Таким образом, за последующие обновления и дополнения спрашивать придётся именно с господина Аматанджело, который присоединился к команде разработчиков Cyberpunk 2077 в 2020 году на должность творческого руководителя. До этого он работал дизайн-директором дополнений к Dragon Age Inquisition и ведущим дизайнером различных аддонов к Star Wars The Old Republic.

В настоящее время команда разработчиков Cyberpunk 2077 всё ещё решает проблемы с игрой и пока даже не представляет себе, когда игре удастся вернуться в PlayStation Store — зависит это исключительно от Sony, которая явно не хочет размещать на полках своего магазина игр что-то с сомнительным качеством.