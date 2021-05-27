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У Cyberpunk 2077 сменился геймдиректор

Именно он будет возглавлять производство последующих дополнений и обновлений.
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Хотя Cyberpunk 2077 уже вышла такой, какая есть, и время вспять не повернуть, сменить руководство проекта никогда не поздно, посчитали в CD Projekt, и, как передаёт издание GamesIndustry назначили на роль нового геймдиректора неоднозначной игры Габриэля Аматанджело. Прежний геймдиректор, Адам Бадовский, будет заниматься административной деятельностью внутри компании.

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Таким образом, за последующие обновления и дополнения спрашивать придётся именно с господина Аматанджело, который присоединился к команде разработчиков Cyberpunk 2077 в 2020 году на должность творческого руководителя. До этого он работал дизайн-директором дополнений к Dragon Age Inquisition и ведущим дизайнером различных аддонов к Star Wars The Old Republic.

В настоящее время команда разработчиков Cyberpunk 2077 всё ещё решает проблемы с игрой и пока даже не представляет себе, когда игре удастся вернуться в PlayStation Store — зависит это исключительно от Sony, которая явно не хочет размещать на полках своего магазина игр что-то с сомнительным качеством.

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