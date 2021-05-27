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Ветераны Blizzard из студии Frost Giant используют Unreal Engine 5 для своей новой стратегии в реальном времени

Движок достаточно гибкий, чтобы на его базе делать игры разных жанров.
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Вчера вечером Epic Games подробнее поведала о своём сверхтехнологичном игровом движке Unreal Engine 5, предоставила к нему ранний доступ для всех желающих, и вот, сегодня коллективы разработчиков уже сообщают об использовании UE5 в своих проектах. Среди таких коллективов — основанная ветеранами Blizzard студия Frost Giant, желающая восстановить былую славу жанра стратегий в реальном времени. Первый проект недавно образованной студии создаётся именно на базе Unreal Engine пятого поколения.

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На этом хорошие новости не заканчиваются. Как сообщают представители Frost Giant, их вторым партнёром станет компания Dreamhaven, созданная основателем и экс-президентом Blizzard Майком Морхеймом. Сотрудничество обещает быть плодотворным.

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На данный момент Frost Giant, вспоминая свои «корни» Blizzard, не торопится делиться подробностями проекта. Известно лишь, что при его разработке авторы вдохновляются эталонными представителями жанра RTS в лице WarCraft III и StarCraft II.

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Ветераны Blizzard из студии Frost Giant используют Unreal Engine 5 для своей новой стратегии в реальном времени
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