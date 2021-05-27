Вчера вечером Epic Games подробнее поведала о своём сверхтехнологичном игровом движке Unreal Engine 5, предоставила к нему ранний доступ для всех желающих, и вот, сегодня коллективы разработчиков уже сообщают об использовании UE5 в своих проектах. Среди таких коллективов — основанная ветеранами Blizzard студия Frost Giant, желающая восстановить былую славу жанра стратегий в реальном времени. Первый проект недавно образованной студии создаётся именно на базе Unreal Engine пятого поколения.

реклама

анонсы и реклама Дешевая RX 6900XT дешевле чем 6800XT 2Tb Seagate: -30% за пару дней RTX 3060 дешевле всего в XPERT.RU 2Tb WD - цена упала на 25% за пару дней 4Tb WD дешевле всего в Compeo.ru RTX 3080 и 3090 теперь стоят одинаково -8000р на 6Tb Toshiba - цены на харды падают Конкурс ADATA XPG для настоящих оверклокеров -8000р на 6Tb Toshiba - цены на харды падают RTX 6000 24Gb - альтернатива RTX 3080 и 3090 Galaxy S21 - цена упала на порядок 75" 7680 x 4320 Samsung дешевле чем ты думаешь

На этом хорошие новости не заканчиваются. Как сообщают представители Frost Giant, их вторым партнёром станет компания Dreamhaven, созданная основателем и экс-президентом Blizzard Майком Морхеймом. Сотрудничество обещает быть плодотворным.

реклама

На данный момент Frost Giant, вспоминая свои «корни» Blizzard, не торопится делиться подробностями проекта. Известно лишь, что при его разработке авторы вдохновляются эталонными представителями жанра RTS в лице WarCraft III и StarCraft II.