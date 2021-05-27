Анонсированный в начале прошлой осени олдскульный экшен Graven, при создании которого разработчики явно вдохновлялись культовой серией Hexen, наконец-то добрался до цифровых магазинов. Правда, до полноценного релиза ещё далеко — пока что речь идёт лишь о раннем доступе, оформление которого обойдётся в 499 рублей.

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В Graven мы играем за изгнанного за серьёзный проступок служителя Ортогонального ордена, и теперь герою предстоит нести в мир свет и очищение от всех обрушившихся на него по вине еретических сект кошмаров. В общем, дело ясное, что дело тёмное, и во всём этом беспределе предстоит разобраться, попутно решая головоломки и раскрывая тайны.

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В раннем доступе Graven планируют продержать не меньше полугода: версию 1.0 собираются выпустить лишь в первой половине следующего года. Естественно, и такие столь отдалённые планы имеют обыкновение меняться.