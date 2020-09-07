Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

3D Realms анонсировала Graven — ретро-шутер, вдохновлённый серией Hexen

1
РУХНУЛА цена ASUS RTX 2070 после анонса RTX 3ххх
Новейший i9 <b>10850KA</b> - смотри характеристики
RTX 2060 - цена упала после анонса 3xxx
Новейший i9 <b>10900KA</b> - смотри что за зверь
Рухнула цена 2080 Super перед приходом 3ххх

Разработчики из Slipgate Ironworks при поддержке 3D Realms и 1C Entertainment анонсировали Graven — необычный шутер от первого лица, исполненный в нарочито ретро-стиле. Действие игры происходит в некоем мрачном мире фэнтези, вдохновлённом серией Hexen.

реклама

анонсы и реклама
Рухнула цена i9 10900
50% скидки в Ситилинке - промокод внутри
Compeo.ru - правильный компмагазин без подвохов
2060 Super по лучшей цене в XPERT.RU
Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже
<b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке
1660 Super - цена рухнула
Новейшая RTX 4000 - 76тр
Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии

Как утверждают сами разработчики, они давно хотели поработать над проектом, который бы выглядел так, будто создавался на оригинальном движке Unreal. Главный герой Hexen — служитель Ортогонального ордена, осуждённый за некий благородный проступок. Герой просыпается на лодке, которая дрейфует на болоте. Нам вручают посох, книгу и дают небольшое напутствие. И больше, знаете ли, никаких подробностей — всё сделано в духе классических проектов из 90-х.

реклама

За другими подробностями следует обратиться к официальной страничке Graven в Steam. Проект должен поступить в продажу в будущем году на всех консолях (про некстген тоже не забыли) и PC.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

3d realms 1c entertainment graven slipgate ironworks
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

3D Realms анонсировала Graven — ретро-шутер, вдохновлённый серией Hexen
1
Авторы Blade Runner Enhanced Edition сравнили кадры ремастера с оригиналом
3
В следующем году выйдет ремастер шутера Rise of the Triad Dark War
1
Свежее обновление PC-версии Horizon Zero Dawn улучшает производительность игры и решает проблемы с «вылетами»
17
Жестокость и нецензурная брань: Call of Duty Black Ops Cold War присвоили «зрелый» возрастной рейтинг
3
25 минут игрового процесса тактической игры War Mongrels от авторов Hatred
1

Интересные материалы

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 18 тысяч рублей: август 2020
30 августа 2020 32
Собираем современный игровой ПК с процессором Ryzen 7 3800XT и компонентами MSI
5 сентября 2020 39
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 8 тысяч рублей: август 2020
31 августа 2020 24
Игровой компьютер до 50 тысяч рублей: сентябрь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
6 сентября 2020 21
В погоне за производительностью: видеокарты – сентябрь 2020
2 сентября 2020 36
Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: август 2020
26 августа 2020 29

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Оптимизация игр для консолей это миф – мой негативный опыт владения PlayStation 4
162
Игровой компьютер до 50 тысяч рублей: сентябрь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
21
Изучаем, сколько процессорных потоков нужно для современных игр – сентябрь 2020
21
Топ-5 самых популярных смартфонов, ноутбуков и наушников с начала 2020 года по версии Яндекса
9
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 2080 Super GR (NE6208S020P2-1040G)
24
ТОП 5 дешёвых мужских инструментов для ремонта и быта с AliExpress, о которых Вы могли не знать
+

Сейчас обсуждают

t3chmob
20:30
2) Я использую QHD монитор и 4К OLED LG C9 с HDMI 2.1, играю в ААА и редактирую хайрез видео. Требуется больше простора в быстродействии 3) Да, живём плохо, потому что в мировой столице стоимость пре...
Один из немецких магазинов опубликовал актуальные ценники видеокарт RTX 3080 и RTX 3090 - цены оказались приемлемы даже в Германии
Leonid Shagidullin
20:29
Ну положим, Celeron A против Pentium II/III это было как i5 против i7. Отыквился Селерон уже позже, когда PIII перебрались на шину 133. А с остальным согласен.
Один из немецких магазинов опубликовал актуальные ценники видеокарт RTX 3080 и RTX 3090 - цены оказались приемлемы даже в Германии
Анатолий Молдаванов
20:24
Тут ещё эти не вышли.Хорош фигню писать.
Дороговизна чипа GA102 может вынудить NVIDIA выпустить новый GPU с более тонким техпроцессом в борьбе против AMD Navi 2X — данные инсайдера
Alex TOPMAN
20:24
4 фронта сигнала - это тебе не два.
Майнеры добрались до GeForce RTX 30 — новинки NVIDIA Ampere замечены в майнинг фермах, несмотря на дефицит
Yolanda Tarska
20:19
В играх процессор почти не загружен и холодный, в линпаке он будет нагреваться, но там карта не загружена, так что всё отлично. В стресс тестах, когда загружено всё, этот воздух погорячее тоже проблем...
Референсная NVIDIA GeForce RTX 3080 Ampere готова к продаже с 17 сентября на Best Buy и NVIDIA
Yolanda Tarska
20:17
Так и здорово, прогресс.
Референсная NVIDIA GeForce RTX 3080 Ampere готова к продаже с 17 сентября на Best Buy и NVIDIA
Saturianin
20:17
Только если гос- во тебе ничего не дает взамен.
Видеокарты GeForce RTX 3070 и RTX 3080 получат 16 Гб и 20 Гб памяти в прокачанных моделях от партнёров NVIDIA
Exel Benchmark
20:15
Знатно нам 2000 серию отыквили.
Референсная NVIDIA GeForce RTX 3080 Ampere готова к продаже с 17 сентября на Best Buy и NVIDIA
DarkShaman
20:14
8т.р. от 55ти это менее 7%
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 2080 Super GR (NE6208S020P2-1040G)
DarkShaman
20:11
Жуткая графика 10-15 летней давности О_О
3D Realms анонсировала Graven — ретро-шутер, вдохновлённый серией Hexen
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем