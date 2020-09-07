Разработчики из Slipgate Ironworks при поддержке 3D Realms и 1C Entertainment анонсировали Graven — необычный шутер от первого лица, исполненный в нарочито ретро-стиле. Действие игры происходит в некоем мрачном мире фэнтези, вдохновлённом серией Hexen.

реклама

анонсы и реклама Рухнула цена i9 10900 50% скидки в Ситилинке - промокод внутри Compeo.ru - правильный компмагазин без подвохов 2060 Super по лучшей цене в XPERT.RU Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке 1660 Super - цена рухнула Новейшая RTX 4000 - 76тр Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии

Как утверждают сами разработчики, они давно хотели поработать над проектом, который бы выглядел так, будто создавался на оригинальном движке Unreal. Главный герой Hexen — служитель Ортогонального ордена, осуждённый за некий благородный проступок. Герой просыпается на лодке, которая дрейфует на болоте. Нам вручают посох, книгу и дают небольшое напутствие. И больше, знаете ли, никаких подробностей — всё сделано в духе классических проектов из 90-х.

реклама

За другими подробностями следует обратиться к официальной страничке Graven в Steam. Проект должен поступить в продажу в будущем году на всех консолях (про некстген тоже не забыли) и PC.