3D Realms анонсировала Graven — ретро-шутер, вдохновлённый серией Hexen
Разработчики из Slipgate Ironworks при поддержке 3D Realms и 1C Entertainment анонсировали Graven — необычный шутер от первого лица, исполненный в нарочито ретро-стиле. Действие игры происходит в некоем мрачном мире фэнтези, вдохновлённом серией Hexen.
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Как утверждают сами разработчики, они давно хотели поработать над проектом, который бы выглядел так, будто создавался на оригинальном движке Unreal. Главный герой Hexen — служитель Ортогонального ордена, осуждённый за некий благородный проступок. Герой просыпается на лодке, которая дрейфует на болоте. Нам вручают посох, книгу и дают небольшое напутствие. И больше, знаете ли, никаких подробностей — всё сделано в духе классических проектов из 90-х.
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За другими подробностями следует обратиться к официальной страничке Graven в Steam. Проект должен поступить в продажу в будущем году на всех консолях (про некстген тоже не забыли) и PC.
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