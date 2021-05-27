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Стартовый «онлайн» PC-версии Days Gone не впечатлил, вдвое уступив Horizon Zero Dawn

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С момента выхода Days Gone прошло чуть больше недели: пыль осела, а поезд «хайпа», если это вообще можно так назвать, умчался вдаль, оставив после себя лишь сухую и неподкупную статистику. А она, надо сказать, огорчает: несмотря на то, что на минувшей неделе Days Gone удалось зафиксироваться на первой позиции чарта продаж в Steam и получить очень высокие пользовательские оценки, в плане «онлайна» проект звёзд с неба не хватает.

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По статистике портала Steam Database (SteamDB), пиковый одновременный «онлайн» Days Gone в Steam был зафиксирован на минувших выходных и составил 27 450 игроков. Максимальное число игроков за последние сутки — 18 458. Для сравнения, прошлогодняя PC-версия Horizon Zero Dawn, также до этого носившая гордое звание PlayStation-эксклюзива, может похвастать пиковым «онлайном» в 56 557 человек, и это при учёте, что запуск данного проекта на компьютерах сложно назвать гладким: игру доводили до ума на протяжении нескольких патчей.

К сожалению, подобная статистика отнюдь не прибавляет надежды на смену решения Sony касательно сиквела Days Gone. Если верить журналистскому расследованию Джейсона Шрайера, то Sony забраковала эту идею по одной лишь причине: низкие оценки (профессиональные, на которые все ссылаются) на Metacritic. Продажи, окупаемость и популярность — всё это для игрового сегмента Sony вторично, поскольку, как убеждены разработчики Days Gone из Bend Studio, для гиганта репутация важнее денег.

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