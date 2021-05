О том, что Sony в конце весны проведёт распродажу под заголовком «Время играть», нам известно уже сравнительно давно. И вот, указанный день настал, и на протяжении ближайших двух недель обладатели консолей PlayStation могут приобрести в магазине платформы множество игр, в том числе современных, с весьма «вкусными» скидками.

реклама

анонсы и реклама 2Tb Seagate: -30% за пару дней RTX 3060 дешевле всего в XPERT.RU 2Tb WD - цена упала на 25% за пару дней 4Tb WD дешевле всего в Compeo.ru RTX 3080 и 3090 теперь стоят одинаково -9000р на 6Tb Seagate в Ситилинке Конкурс ADATA XPG для настоящих оверклокеров -8000р на 6Tb Toshiba - цены на харды падают RTX 6000 24Gb - альтернатива RTX 3080 и 3090 Galaxy S21 - цена упала на порядок 75" 7680 x 4320 Samsung дешевле чем ты думаешь

Так, например, в распродаже принимают участие многие блокбастеры: с большими скидками при желании можно стать владельцем копии The Last of Us Part II, Ghost of Tsushima, Marvel’s Spider-Man Miles Morales, Demon’s Souls и прочих видеоигр, получивших огромное количество наград от самых разных изданий.

реклама

Предложений в рамках распродажи достаточно много, но мы, по традиции, ограничимся перечислением лишь нескольких из них. Да, структура ценообразования в PlayStation Store такова, что даже с огромными скидками ценники всё равно безумные, но такова реальность, с которой пока ничего не поделать:

Red Dead Redemption 2 за 1 639 рублей (скидка 59 %);

Ghost of Tsushima за 2 849 рублей (скидка 43 %);

The Last of Us Part II за 2 149 рублей (скидка 57 %);

Demon’s Souls за 4 784 рубля (скидка 17 %);

Marvel’s Avengers за 2 147 рублей (скидка 40 %).

Распродажа продлится до 10 июня.