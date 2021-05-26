В PlayStation Store стартовала крупная распродажа с большими скидками на The Last of Us Part II, Ghost of Tsushima и другие блокбастеры
О том, что Sony в конце весны проведёт распродажу под заголовком «Время играть», нам известно уже сравнительно давно. И вот, указанный день настал, и на протяжении ближайших двух недель обладатели консолей PlayStation могут приобрести в магазине платформы множество игр, в том числе современных, с весьма «вкусными» скидками.
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Так, например, в распродаже принимают участие многие блокбастеры: с большими скидками при желании можно стать владельцем копии The Last of Us Part II, Ghost of Tsushima, Marvel’s Spider-Man Miles Morales, Demon’s Souls и прочих видеоигр, получивших огромное количество наград от самых разных изданий.
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Предложений в рамках распродажи достаточно много, но мы, по традиции, ограничимся перечислением лишь нескольких из них. Да, структура ценообразования в PlayStation Store такова, что даже с огромными скидками ценники всё равно безумные, но такова реальность, с которой пока ничего не поделать:
- Red Dead Redemption 2 за 1 639 рублей (скидка 59 %);
- Ghost of Tsushima за 2 849 рублей (скидка 43 %);
- The Last of Us Part II за 2 149 рублей (скидка 57 %);
- Demon’s Souls за 4 784 рубля (скидка 17 %);
- Marvel’s Avengers за 2 147 рублей (скидка 40 %).
Распродажа продлится до 10 июня.
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