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Свежий геймплей шутера Land of War — The Beginning про Польшу в начале Второй мировой

Показали шумную стрельбу из пулемёта.
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Не так давно мы публиковали запись с геймплеем военного экшена Land of War — The Beginning. Тогда разработчики из польской студии MS Games на протяжении 20 минут показывали нам бодрые перестрелки из окопов с исторически достоверным вооружением, обмундированием и дислоцированием бойцов польской армии. Теперь пришла пора нового видео с перестрелками.

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На этот раз MS Games записала для нас 10 минут ожесточённых перестрелок в противостоянии с немецкими захватчиками. Напомним, Land of War должна рассказать нам историю, действие которой происходит в самом начале Второй мировой войны. Например, первая миссия из игры стартует 2 сентября 1939 года в районе села Мокра: Волынская бригада сумела отбить наступление дивизии Рейнгарда. При создании проекта авторы используют архивные документы для достижения максимальной аутентичности во всех аспектах.

В новом геймплейном видео окопную суету разбавили шумной стрельбой из пулемёта со сбитием самолётов из зенитного оружия. Land of War — The Beginning может поразить неподготовленного игрока классической условностью из военных шутеров прошлого десятилетия: здоровье главного героя не восполняется автоматически, нужно искать аптечки.

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Land of War — The Beginning должна поступить в продажу 27 мая, пока релиз запланирован только для Steam. За подробностями стоит обращаться к официальной страничке проекта в магазине Valve.

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