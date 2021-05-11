Большое геймплейное видео Land of War — шутера про Польшу в первые дни Второй мировой
Разработчики из польской студии MS Games в скором времени выпустят шутер Land of War, действие которого происходит в 1939-40-х годах. Главным героем проекта станет польский солдат, которому не повезло оказаться в самой гуще событий во время начала Второй мировой войны. Действие Land of War будет происходить в польских городах: Варшаве, Велюне и крепости Модлин.
реклама
Авторы шутера делают большую ставку на историчность, утверждая, что в их проекте экипировка солдат, образцы вооружения, транспортные средства создаются в полном соответствии с их реальными аналогами.
реклама
Внешний вид и устройство Land of War можно оценить, просмотрев длинное геймплейное видео. Если вас данный проект заинтересовал, то можете радоваться: его релиз случится уже в этом месяце, 27 мая. Пока планируется, что Land of War выйдет только на PC. За подробностями следует обращаться к официальной страничке проекта в Steam.
реклама
Теги
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила