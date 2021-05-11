Разработчики из польской студии MS Games в скором времени выпустят шутер Land of War, действие которого происходит в 1939-40-х годах. Главным героем проекта станет польский солдат, которому не повезло оказаться в самой гуще событий во время начала Второй мировой войны. Действие Land of War будет происходить в польских городах: Варшаве, Велюне и крепости Модлин.

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Авторы шутера делают большую ставку на историчность, утверждая, что в их проекте экипировка солдат, образцы вооружения, транспортные средства создаются в полном соответствии с их реальными аналогами.

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Внешний вид и устройство Land of War можно оценить, просмотрев длинное геймплейное видео. Если вас данный проект заинтересовал, то можете радоваться: его релиз случится уже в этом месяце, 27 мая. Пока планируется, что Land of War выйдет только на PC. За подробностями следует обращаться к официальной страничке проекта в Steam.