К сожалению, новости о выписанных Роскомнадзором штрафах разным технологическим компаниям становятся нормой — за последние дни мы далеко не единожды писали об исках ведомства и вынесенных судебных решениях. На этот раз «под раздачу» попал Facebook. Мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал социальную сеть аж на 26 млн рублей за отказ удалить запрещённую информацию. Компанию признали виновной в восьми нарушениях по ч. 2 ст.13.41 КоАП: по двум эпизодам размер выписано штрафов по 4 млн рублей, в оставшихся шести — по 3 млн рублей.

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Напомним, сегодня, 25 мая, всё тот же Мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал Google на 6 млн рублей. Ещё 5 мая Роскомнадзор направил в суд протоколы в отношении Google и Facebook за отказ удалить запрещённую информацию. По каждому из отправленных документов предусматривался штраф от 800 тысяч до 4 млн рублей. В середине мая стало известно, что Facebook может получить штрафов на общую сумму до 28 млн рублей — получается, озвученная Мировым судом сумма близка к максимально возможной.

В апреле Twitter был оштрафован по трём протоколам на 8,9 млн рублей за неудаление запрещённой информации о вовлечении несовершеннолетних в несанкционированные акции.